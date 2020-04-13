 

Назван ТОП-5 образов Кейт Миддлтон, «скопированных» у принцессы Дианы

13.04.2020, 20:09, Разное

Погибшая в автокатастрофе мать принцев Уильяма и Гарри в Великобритании считалась «иконой стиля», задавая модные тренды. Подданные британской короны не раз замечали, что супруга старшего принца Кейт Миддлтон «копирует» внешность леди Ди, появляясь на публике в схожих нарядах. Эксперты составили ТОП-5 образов, которые повторила герцогиня Кембриджская.
Первую строку ТОПа занимают наряды с сочетанием красного и чёрного цветов. В костюмах, пальто и платьях из тканей данной коллаборации не раз видели на публике принцессу Диану, что сейчас нередко демонстрирует и Кейт Миддлтон. Ещё одним «копированием» эксперты называют образы с использованием глубокого синего оттенка. Такая цветовая гамма «пришлась по душе» супруге принца Гарри, что она демонстрировала, к примеру, во время общения с журналистами. Принцесса Диана часто выходила в свет в белых костюмах, а сейчас практически идентичные наряды можно увидеть у Миддлтон.


Нередко герцогиня Кембриджская надевает одежду различных оттенков розового, прекрасно сочетающуюся с тёмными волосами. Впрочем, как отмечают специалисты, блондинка принцесса Диана в схожих образах выглядела не менее очаровательно. И последним вошедшим в ТОП «копированием» названы платья и костюмы небесно-голубого оттенка, замеченные в гардеробе обеих представительниц монаршей семьи, информирует интернет-портал «Слово и Дело».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Мнение: Режим ХЗ

05.02 / Мнение: Пропаганда спасения

13.02 / Любовь Полехина раскрыла подробности о своем втором браке

13.03 / Мнение: Диалог в границах

05.02 / Компания BMW рассказала о новинках для рынка РФ а 2020 год

12.03 / Мнение: О том, как российский либерал легко становится «запутинцем»

18.02 / Врач назвал опасность привычки хрустеть пальцами

30.03 / Председатель Международного клуба инвесторов считает риском брать ипотеку в период кризиса

04.02 / Россия ограничила въезд иностранцев из Китая из-за коронавируса

05.04 / В России открылся сайт для дистанционного обучения «Доступ всем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска