Назван ТОП-5 образов Кейт Миддлтон, «скопированных» у принцессы Дианы

13.04.2020, 20:09, Разное

Погибшая в автокатастрофе мать принцев Уильяма и Гарри в Великобритании считалась «иконой стиля», задавая модные тренды. Подданные британской короны не раз замечали, что супруга старшего принца Кейт Миддлтон «копирует» внешность леди Ди, появляясь на публике в схожих нарядах. Эксперты составили ТОП-5 образов, которые повторила герцогиня Кембриджская.

Первую строку ТОПа занимают наряды с сочетанием красного и чёрного цветов. В костюмах, пальто и платьях из тканей данной коллаборации не раз видели на публике принцессу Диану, что сейчас нередко демонстрирует и Кейт Миддлтон. Ещё одним «копированием» эксперты называют образы с использованием глубокого синего оттенка. Такая цветовая гамма «пришлась по душе» супруге принца Гарри, что она демонстрировала, к примеру, во время общения с журналистами. Принцесса Диана часто выходила в свет в белых костюмах, а сейчас практически идентичные наряды можно увидеть у Миддлтон.



Нередко герцогиня Кембриджская надевает одежду различных оттенков розового, прекрасно сочетающуюся с тёмными волосами. Впрочем, как отмечают специалисты, блондинка принцесса Диана в схожих образах выглядела не менее очаровательно. И последним вошедшим в ТОП «копированием» названы платья и костюмы небесно-голубого оттенка, замеченные в гардеробе обеих представительниц монаршей семьи, информирует интернет-портал «Слово и Дело».