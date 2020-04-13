 

Российский ученый из РАН спрогнозировал новую вспышку COVID-19 осенью

13.04.2020, 20:09, Разное

По мнению академика РАН Вадима Говоруна, новую вспышку коронавируса стоит ожидать уже осенью. К примеру, его коллеги из Китая спрогнозировали, что это произойдет в ноябре.
Сам же Говорун считает, что вторая волна COVID-19 может начаться как во второй половине октября, так и в декабре: дата зависит от погодных факторов и миграции. «Уже сейчас понятно, что новой «встречи» с коронавирусом не избежать – она состоится осенью. Научное сообщество уже должно решить, какие шаги стоит предпринять», – отметил ученый в эфире «России 24». На данный момент он не намерен составлять каких-либо прогнозов по поводу тяжести второй волны.

Впрочем, если учесть число инфицированных людей, можно выяснить примерные сроки наступления следующего пика эпидемиологического процесса. Таким образом, система здравоохранения будет полностью готовой, подытожил Говорун.



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