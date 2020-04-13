Собянин встретился с медэкспертами из китайской провинции Хэйлунцзян

13.04.2020, 20:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с делегацией медицинских экспертов из китайской провинции Хэйлунцзян, градоначальник отметил важность международного обмена опытом в борьбе с коронавирусом.

«Очень важен международный опыт в борьбе с коронавирусом. Мы детально изучили все, что делается в Китае, почитали ваши рекомендации, книги и очень вам благодарны, что сегодня Москва во многом знает, что делать, благодаря той проблеме, которая была в свое в время в Ухане, в Китае. Это очень и очень важный, хотя и трудный опыт», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

Мэр столицы отметил, что достигнутый в Китае результат по серьезной остановке распространения коронавируса свидетельствует о высоких организационных мерах со стороны органов власти КНР и высоком уровне медицины.

«И мы теперь учимся у вас и надеемся, что ваш опыт будет очень полезен не только для Москвы, но и… для других городов мира», – сказал Собянин.

Он отметил, что своевременные меры по профилактике распространениякоронавируса, принятые в РФ и Москве, позволили «выиграть несколько недель в распространении коронавируса».

«Президент РФ каждодневно держит проблему на своем контроле и дает возможности Москве и другим регионам очень оперативно принимать необходимые меры. Правительство РФ сегодня работает как единый штаб по борьбе с коронавирусом и активно помогает Москве справиться с этой проблемой», – добавил мэр Москвы.

Собянин поблагодарил делегатов за предоставленную помощь в виде лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и оборудования.

«В этот сложный период это бесценная помощь. Надеюсь, что эти сложные времена, которые мы сейчас переживаем, еще больше укрепят дружбу между нашими народами», – сказал он.

Заместитель председателя Совета народных представителей провинции Хао Хэйлунцзян отметил, что в КНР удалось оставить распространение коронавируса, сейчас страна переходит к восстановлению нормальной экономической жизни.

Он добавил, что в Москву приехали специалисты, имеющие большой опыт работы в условиях эпидемии, профилактической работы, диагностики, оказания помощи в экстремальных ситуациях.

«У них богатый клинический опыт борьбы с эпидемиями и большой боевой опыт по борьбе с коронавирусом в условиях эпидемии в Китае. Уже прошли ряд встреч и обмена опытом с российскими специалистами, они посетили несколько больниц, специализированных на пациентах с коронавирусом, будем посещать и дальше лечебные заведения», – сказал Хао Хэйлунцзян.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй отметил высокий уровень подготовки РФ и Москвы в частности к противодействию эпидемии коронавируса.

«Готовность РФ с точки зрения готовности инфраструктуры, адекватности мер государства и поддержки населения весьма высокая и значительно выше, чем в европейских странах», – сказал посол.

Напомним, группа китайских экспертов, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с COVID-19, посетила уже три больницы в Москве, включая больницу в Коммунарке и строящийся инфекционный центр в Новой Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.