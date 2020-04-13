Эксперт обозначил предел распространения коронавируса в России

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13.04.2020, 20:05, Разное

Эксперт прокомментировал щаявление китайского вирусолога Чжана Вэньхуна. По его мнению, после возвращения холодов ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, он не исключил второй волны эпидемии COVID-19.

Любым вирусом, к которому пока нет иммунитета, должна заразиться большая часть населения страны, а в перспективе – всей планеты. С такой оценкой выступил председатель исполкома регионального отделения движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” в Астраханской области, военный врач Сергей Кодюшев.

“До тех пор, пока не переболеют порядка 40-50% людей, инфекция обычно продолжает распространяться”, – сказал специалист в комментарии для “Дни.ру”.

При этом около 80% заразившихся не будут знать, что переболели коронавирусом, подчеркнул Кодюшев. Со временем агрессивность инфекции снизится, а количество тяжелых случаев уменьшится, уверен эксперт.

“Для большинства это закончится либо легким недомоганием, либо легкой простудой, либо усталостью, при этом в организме будут созданы антитела. Остальные 20% будут болеть тяжелее, из них точно 2% будут болеть тяжело, вот как мы это сейчас наблюдаем. Пока хотя бы половина населения не переболеет, вирус потихоньку будет вот так проявляться”, – пояснил специалист.

Как только у человечества выработается иммунитет к COVID-19, он перестанет быть таким опасным и станет одним из многочисленных вирусов, с которыми живет человечество, уверен эксперт. “Это, по-моему, пятый коронавирус, который пришел к нам. Четыре предыдущих вызывали большую смертность, чем этот, но теперь по ним даже не объявляется карантин”, – отметил Кодюшев. 

Принятые ограничительные меры направлены на недопущение резкого увеличения тяжелых случаев, система здравоохранения с этим не справится, пояснил врач. “То, что большинство из нас переболеет – это неоспоримый факт. Через несколько месяцев острота иммунного ответа будет ослабевать, потому что сам вирус перестанет быть столь агрессивным”, – уверен Кодюшев. 

Напомним, что коронавирусом в России на 13 апреля заболели более 18 тысяч человек. 148 пациентов умерли, 1470 выздоровели. Большая часть зараженных по-прежнему приходится на Москву.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Апр 2020 в 1:50 PDT



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