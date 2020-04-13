ФСБ под прикрытием эпидемии

13.04.2020, 19:55, Разное

Спецслужба выбрала удачное время, чтобы спрятаться от общественного контроля.

Тема коронавируса в последнее время полностью захватила всеобщее внимание. Ничего удивительного, когда речь идет о пандемии и глобальном экономическом кризисе. Однако на этом фоне стало как-то неловко привлекать внимание общественности к другим вопросам, которые еще совсем недавно занимали первостепенное значение в социальной повестке.

Это ли не лучший момент для власти, чтобы по-тихому, что называется «под шумок», внедрить те инициативы, которые в спокойные времена могли бы вызвать в обществе волну недовольства и протеста?

Так, например, на прошлой неделе, 2 апреля, на официальном портале проектов нормативных актов был опубликован проект указа президента «О внесении изменений в перечень информации о деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 г. № 1075».

Появление проекта вызвало довольно слабую реакцию в СМИ, о нем написали вскользь одной строкой, причем акцент был сделан не на самых важных моментах.

Конечно, сейчас проект указа, регулирующего открытость органов исполнительной власти, не самая важная тема,

но пандемия рано или поздно кончится, а указ, проект которого вынесен на обсуждение до 16 апреля, останется с нами еще надолго.

Так на что же в нем обратить внимание, пока не поздно?

ФСБ никогда не соответствовала критериям открытости, которые действуют с 2003 года.

О том, как с этим когда-то боролся возглавляемый мной в прошлом Институт развития свободы информации, расскажу ниже. Здесь же отмечу, что данный проект указа — попытка привести закон в соответствие с правоприменительной практикой, которая выражается в нарушении конституционного права жителей на доступ к информации о деятельности органов власти и возможности реализации этого права с помощью применения информационных технологий.

Информация, указанная в проекте как не обязательная для размещения на сайтах ФСБ:

структура органов;

сведения о задачах и функциях территориальных подразделений;

иные сведения о руководстве ФСБ за исключением ФИО;

сведения об учреждении СМИ и их финансировании;

ведомственные нормативно-правовые акты (НПА);

проекты разрабатываемых законов, указов президента, постановлений правительства и своих НПА, затрагивающих права и свободы граждан;

сведения о признании судом незаконными ведомственных актов;

сведения о международной деятельности (договоры по компетенции ФСБ);

сведения о поездках руководства и официальных мероприятиях;

информация о госзакупках;

порядок и результаты деятельности внутриведомственных антикоррупционных комиссий.

Особого внимания в этом перечне заслуживают следующие пункты.

Ведомственные нормативные правовые акты

То, что они в случае принятия проекта станут менее доступными, объективно плохо.

Общественность не сможет знакомиться на сайте ФСБ с полномочиями спецслужбы, а значит, не сможет оценивать правомерность ее действий. Это может привести к вседозволенности.

Согласно действующему законодательству ведомственные НПА должны быть официально опубликованы. Не могут применяться на практике НПА, затрагивающие права и свободы граждан, если они не были опубликованы официально. Это правило закреплено в ст. 15 Конституции, которая находится в первой главе, — Основы конституционного строя, что подчеркивает важность доступности правовой информации.

Для официального опубликования НПА различных органов власти, в том числе ФСБ, в интернете действует официальный интернет-портал правовой информации, на котором еще можно найти правовые акты ФСБ. Однако инициатива ФСБ по освобождению себя от обязанности размещать принятые НПА на своем официальном сайте может стать первым шагом на пути к полной закрытости своей правовой информации.

Проекты разрабатываемых федеральных законов

Желание силовых структур скрыть свою законопроектную деятельность вполне объяснимо. Дело в том, что от всех силовиков, как правило, исходят самые непопулярные в обществе инициативы, направленные на ограничения прав граждан. Вспомнить хотя бы «закон Яровой», петиция против которого собрала более 600 тысяч подписей, а по стране прошла серия протестных митингов.

Несмотря на то что формально проект закона вышел под авторством депутата Госдумы, по моим данным, его разработка велась по заказу и под контролем спецслужб.

Теперь силовые органы решили и вовсе узаконить такую практику и прикрывать свои инициативы, чтобы легче их реализовывать, по возможности протаскивая незамеченными. Мы и раньше не знали, какие законопроекты лоббировала ФСБ, теперь это ограничение собираются нормативно прописать в указе президента.

Порядок и результаты деятельности внутриведомственных антикоррупционных комиссий

Стремление скрыть эту информацию продиктовано желанием ФСБ утаить факты незаконной деятельности коррупционного характера своих сотрудников.

А ведь это именно те самые сведения, к которым у общественности небезосновательно имеется особый интерес. При этом, согласно Федеральному закону «Об обеспечению доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», эти сведения обязаны публиковать все ведомства. Так почему для ФСБ должно быть сделано исключение?

Органы власти любят соблюдать формальности, поэтому законы, которые заставляют их делать что-то неудобное, — это раздражающий фактор.

А для такой спецслужбы, как ФСБ, это существенный раздражающий фактор, ведь правил информационной открытости они не придерживались никогда.

Традиций прозрачности в этом ведомстве не было. Этот указ нужен, чтобы силовики получили возможность формально не соблюдать те требования, которые неудобны для ведомства, но удобны для общества в качестве превентивной меры защиты от произвола спецслужб.

Но в этой истории стоит учитывать еще один крайне важный момент: сначала те или иные сведения можно вывести из разряда проактивно раскрываемых, а затем часть из них вовсе засекретить.

То есть вслед за принятием проекта этого указа можно ждать и указа о том, чтобы все вышеперечисленные сведения, касающиеся деятельности ФСБ, сделать недоступными для жителей не только в интернете, но и по обычному письменному запросу в ведомство.

А это значит, что, будучи полностью закрытым, ведомство получит возможность действовать бесконтрольно, существенно расширив арсенал своих возможностей по ограничению прав граждан.

Иван Павлов

адвокат, Команда 29