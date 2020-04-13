Личное: Изуродовала жизнь детей

13.04.2020, 19:54, Разное

Вот еще одна Попрошайка, для примера.

Здесь бывший муж тоже монстр. Вроде и хороший был человек, вспоминает она иногда, но все-таки – дрянь и пьянь.

Еле спаслась из плохого брака с пьяницей, хотя очень сильно жалеет, что разрушила хорошую семью.

Прочитайте письмо и объясните, откуда берутся такие противоречия.

egorrolga

Здравствуйте, Эволюция!

Надеюсь, что удача улыбнется мне и письмо попадет на разбор.

Я – мать 4 детей: 14 лет, 5 лет, 4 года и 2, 5 года.

Все дети от бывшего мужа, с которым мы прожили 14 лет в браке. Сейчас второй год в разводе. Я уехала к маме в Сибирь. Муж остался в той части страны. Почти сразу он женился на своей любовнице. Живут в той квартире, где мы жили с детьми. Где был сделан отличный ремонт и все обустроено для удобства детей. Это служебная квартира в военном городке. Бывший муж – офицер. Я попросила мне прислать детские вещи, свои вещи, книжный шкаф и книги, и по мелочи. Очень дорогая пересылка. Я ее оплатила. За машину муж отдал полсуммы ее нынешней цены. Развелись почти мирно, без скандалов и дележки. Муж платит официально алименты, ползарплаты. И это меня очень обязывает, конечно.

(Муж остался в служебной квартире, но все вещи ей отдал, алименты большие платит, машину купленную им же компенсировал ей. Жаль сделанного им ремонта в его служебной квартире… Но автор не может придумать пока, как забрать ремонт с собой в Сибирь)

Причина развода, как я сейчас вижу, моя корона сокровища, мой запущенный внешний вид за годы брака и особенно последние годы декрета. Когда я кроме детей ничего не видела и не хотела видеть. Меня засосала тема раннего развития, домашнего обучения и прочая, прочая.

(Бедная многодетная мать подзапустила внешний вид, в заботе о детях, а капризный и похотливый муж нашел себе другую. Так презентует нам автор сначала эту историю. Посмотрим, что было на самом деле)

Муж жаловался родным и друзьям во время пьянок на отсутствие тепла и ласки, заботы и благодарности ему за то, что он работает. Мне было стыдно перед родственниками, я хотела быть лучшей женой, а была по факту худшей. Пыталась заслужить любовь его родных. А в итоге все больше бесилась. Я когда – то сразу не понравилась его маме, но думала, что она увидит как я люблю ее сына и хочу сделать его счастливым. И все будет хорошо. Но, как я сейчас понимаю, я не умела любить и делать близкого человека счастливым.

(Тут она сокрушается, что не любила его. Но все-таки и мать его обвиняет, что зря не нравилась ей)

Все равно его родные ко мне хорошо относились. Мы с мужем никогда не скандалили и не орали. Муж человек добрый, у него много друзей. Вечера в бане, гараже с друзьями, выходные у родственников. Придет домой, я смотрю волком на него, обиженна. А он: «Ну я же тебя люблю» «Я же пришел», а то еще посмотрит так весело и у меня нет сил обижаться. Губы сами в улыбке разъезжаются. Его родные говорят: «Ты должна его ругать, воспитывать, не пускать гулять» А как я не пущу то. Как вечер, он взял и ушел, а я с детьми дома.

(А здесь вроде и родные уже хорошо относились, были на ее стороне. А вот муж, ну и перец. Шлялся вечно где-то, пьянствовал. А автор наш – сама доброта. Незлобивая, нежная. И почему он жаловался на нее?)

Ну а потом, когда женщина у него появилась, плохо стало. Я поняла, что раздражаю его. Поняла, что все, приплыли. Но ужасно боялась. Сама от себя скрыла, что чувствую измену.

(Теперь не в пьянках его дело, а в другой женщине, которая появилась и разрушила семью. Но сейчас выяснится, что появилась другая женщина только после того, как автор мужа бросила. Как думаете, зачем Попрошайки все время путают и путают следы?)

Я, наверно, виновата, что уезжала к маме, чтобы доносить беременность и родить. Так как у мамы отличный роддом и хорошие условия – безопасно. Как только новорожденному малышу исполнится примерно 20 дней, я на поезде обратно домой. Сначала на 2 месяца уезжала ( со вторым и третьим), а потом с четвертым ребенком уехала почти на полгода. ( за полгода до родов уехала с малышами, по причине его сильного пьянства и отсутствия помощи в быту). А может из-за своей лени и желания быть в кругу родных людей: мамы, любимой тети, сестры. (А по факту просто хотела опереться на родных, нагрузив их своими детьми) Муж всегда был не против, мол, решай сама.

(Уезжала на роды и 20 дней, но примерно на 2 месяца, а в общем-то на полгода. Уезжала, потому что там мама и связи, но вообще-то из-за его пьянок, а может и из-за своей лени, в общем не знает она точно, почему уезжала от мужа на полгода, а детей рожала одного за другим, поэтому в основном жила от него отдельно)

Родив 4-го ребенка, я с детьми приехала домой в военный городок. И мы прожили все вместе год. Потом надо было вести одного из детей на несложную операцию в другой город. Я как всегда собралась и поехала со всеми детьми. Так как не на кого было оставить. Маленький еще грудной был. Муж перед отьездом начал пить 2 недели без продыха. Только на работу ходил.

(Пил без продыха, но на работу ходил. Видимо ходил туда пьяный, хоть и офицер)

А вечера вне дома. И ночи бывало тоже. Приходил пьянющий. Я видела, что он начал пить сразу после того, как я сказала, что опять поеду в мамину сторону. Говорила ему, давай я не поеду, давай в другом городе операцию сделаем поближе, но подороже. Нет, – говорит, – езжай, действуй по плану. И сам бухать, типа все кончено.

А я форум нашла, взаимопомощи алкоголикам и их семьям. Начиталась там всякого, уревелась и решилась развестись. Тем более мне казалось, что я его уже не люблю и не уважаю, он ужасно меня раздражал. И так как сейчас – будет всегда. Сказала мужу, что больше не люблю его и не уважаю и он меня тоже. Что буду разводится. И уехала.

(Тут совсем ничего непонятно. То ли операцию ребенку она делать поехала, то ли к маме, потому что с мамой легче, а он пьяница, то ли уехала, потому что решила с ним развестись. И где здесь его измены, из-за которых он стал раздраженным, тоже не ясно. В каждом абзаце у нее новая и новая версия их расставания. Но раз она ему четко объявила о разводе перед отъездом, то остальные все версии не имеют значения)

О чем я думала не знаю. Муж рассказал все своей родне и те вычеркнули меня из своей жизни. Сестра сказала, что раз решила растить детей без отца, то и пусть. А ее брат страдал и чуть не покончил с жизнью, когда мы уехали (я этого не знала и не верю в это). Она брата в обиду не даст, он достоин любви и уважения.

(Здесь вроде понятно, что она мужа сама бросила и вся родня в шоке была? Хотя автор пытается сделать вид, что ее не так поняли)

Я думаю, что просто достала уже всех. Вернее все устали слушать от моего бывшего мужа, как ему плохо со мной жилось. (((.

Потом было еще полгода переговоров. Муж говорил, все выписывайся и развод. То говорил, приезжай и докажи всем, что ты меня любишь и я тебе нужен. А я вообще как последний трус себя вела. Не знала, что делать и что это твориться. Боялась туда ехать и переживать это все.

(Полгода он предлагал ей вернуться и угрожал разводом. Но автор не торопилась никуда. И если бы ей дать в то время прочитать это письмо, она бы фыркнула и сказала бы, что пусть катится, если хочет, она справится и без него)

Корона моя упала и начался ад. Я даже поехала к мужу со старшей дочкой, по делам и в надежде помириться. Но локус отдала мужу. Приехала и его спросила, что будем делать. А он сказал, развод и признался во всех изменах. И что его новая любовница его любит и заботиться о нем, не то что некоторые. Вещи обещал выслать и мы с дочкой уехали. Через несколько месяцев он подал на развод и потом женился.

(Она не с детьми вернулась, как он просил, а приехала со старшей дочкой, на переговоры, чтобы обсудить условия своего возвращения. Но он условия обсуждать не стал, а предложил развод и рассказал, что у него есть другая женщина, которая его любит)

А теперь все. И я очень жалею.

Я жалею, что оставила детей без отца. Муж не проявляет инициативы.

(Ну вот почему она вела себя так гордо. Она была уверена, что он никуда не денется, что чем больше она вдалеке сидит, тем лучше он ей условия предложит. Так все почти женщины с детьми думают)

Хотя говорит, что очень любит детей и живет ради них. Это его боль, но, что поделаешь, дети вырастут. А меня обвиняет, что я сама виновата, не надо было уезжать и бросать его.

Говорит, что это я приняла катастрофическое решение для своей жизни. И теперь только от меня зависит, будут ли дети любить папу. Это полностью моя ответственность. Я должна их приучить звонить ему регулярно. А сам при этом не звонит. Но говорит, что он всегда рад общению и ведь, никогда не отказывает в нем. Старается всегда отвечать на видеозвонки и общается с детьми.

(Ей бы хотелось, чтобы он все время звонил, плакал, скучал по детям, чтобы она чувствовала, как он сильно зависит, пусть не от нее, но от детей. А он ведет себя независимо и даже прохладно. Рад, когда дети звонят, но сам за ней не бегает. И автору обидно до слез. Она не ожидала этого. Она была уверена, что у нее в руках – рычаги)

Я создала закрытый аккаунт в инстаграмме, для мужа и его родни. Выкладываю туда фото и видео детей, рассказываю, что они делают. Ну чтобы хоть как – то компенсировать разрыв их связи. Муж смотрит и ставит детям лайки. А его родня желает мне любви и счастья. Свекровь сказала, что ее сын так тяжело это все переживал, чуть не умер, а та женщина его спасла и пылинки с него сдувает. Я подумала, как это так, переживал и чуть не умер, ему достаточно было сказать: «Приезжай домой и попробуем все наладить» и мы бы с детьми приехали.

(Она выкладывает фотки детей и ждет, что родня будет страдать по ним. А те ничего, мимими, пожелания счастья. И главное не жалеют, что потеряли ее, а рады его новой женщине, которая заботится об их брате и сыне. Почему же внуки и племянники им не дороже его? Вот чего автор не понимает. А вы, друзья, понимаете? Это главная ошибка матерей в слиянии с детьми, они считают, что мужу и всей его родне дети так же дороги, как и ей, и они готовы на все ради них. А следовательно, думают, что в их руках – власть над всем семейством мужа)

А теперь, я не понимаю, как мне выстроить общение детей и папы. Дети сами не просят звонить папе, только, когда я предложу. После звонка я еще плачу по 2-3 дня тайком. Так больно.

(У детей все в порядке. Они растут, у них есть там бабушка, мама и другие родственники, наверное. Нормальная жизнь. Но автор плачет, потому что жаба ее душит по потерянному. Она не ожидала, что муж оторвется и будет отдаляться)

Никакой тебе большой и дружной семьи, все рухнуло. И трудно видеть бывшего такого родного и чужого. В нашей квартире. Дети тоже хотят домой, начинают спрашивать, когда поедем к папе. Потом опять все налаживается до следующего звонка. Я им сказала, что так вышло, и теперь мы с папой живем отдельно. Но папа вас любит и вы, когда подрастете, сможете поехать к нему в гости.

Я не понимаю, почему я не видела, что мой приезд так нагрузит мою маму. Она практически отдала мне свой дом, сама ютится у сестры. Я вышла на работу, подала заявку на программу «Земский фельдшер». Я работаю на скорой помощи. Надеюсь, скоро приобрести свое жилье и планирую переезд в ту часть страны.

(Автору раньше казалось, что маме легко помогать ей и ее четырем детям. Но вдруг выяснилось, что маме тяжело и лучше было бы жить с мужем, там помогал бы он и его родня, а здесь все легло на плечи ее маме)

Как мне компенсировать то, что я изуродовала жизнь детей. Я боюсь, что, когда они вырастут, обвинят меня, что я лишила их отца. И, вообще, мне так больно иногда за все это. И выход только один. Идти вперед и строить свою жизнь заново. И детей растить на своем примере.

(Нет, не надо на своем примере. Пусть берут пример с более сильных и успешных людей. Наверняка вокруг них есть и будут такие, вы не одна в их мире)

Показать им как нужно справляться с трудностями.

Пока у меня не очень получается, но больше всего вдохновляет ваш блог, Эволюция. Это мощный стимул для развития. Это мое спасение.

(Автор, если вы и правда готовы строить свою жизнь сами, отстаньте от мужа. Надо ему, пусть сам звонит и пишет. Не дергайте детей и не нависайте над ним. Он алименты платит, поэтому вежливо с вашей стороны будет иногда самой писать ему короткие отчеты о том, как живут его дети, раз в месяц, например, но эти отчеты должны быть позитивными, без нытья, без давления на его чувство вины и долга. Если сам что-то спрашивает, отвечайте. Если дети вспоминают о нем, пусть ему звонят. Не давите ни на кого, занимайтесь своей жизнью. Пусть он живет со своей женщиной. С вами остались дети, так что в выигрыше как раз вы. Только этот выигрыш придется еще оплатить, большим трудом, пока дети не вырастут. Но это лучше, чем остаться без детей)

Спасибо вам.