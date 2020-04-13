 

Россиянам посоветовали смотреть боевики и триллеры вместо новостей

13.04.2020, 19:53, Новости дня

Академик Российской академии медико-технических наук, психотерапевт Александр Теслер заявил, что в самоизоляции лучше смотреть не вечерние новости, а боевик или триллер.

Он отметил, что люди становятся раздражительными из-за того, что долго находятся в закрытом пространстве, и психологическое напряжение нужно снимать просмотром остросюжетных фильмов, информирует радиостанция «Говорит Москва».

«По статистике, резко вырос спрос на антидепрессанты, транквилизаторы в январе – феврале месяце. Конечно, после окончания эпидемии народ будет обращаться, потому что возникнут конфликтные ситуации в семье. На самом деле все сидят в четырех стенах и находятся в более-менее паническом состоянии. Мой совет – вместо того, чтобы смотреть вечерние новости, посмотреть на сон грядущий боевик или триллер, успокоиться и спокойно заснуть», – сказал он.

Ранее декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что психологи видят «большое количество лайфхаков, которые сами люди придумывают для того, чтобы совладать с ограничениями самоизоляции». Он также дал советы сидящим дома россиянам.



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