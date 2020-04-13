В Ленинградской области задержали разбившего битой машину девушки мужчину за отказ угостить сигаретой

13.04.2020, 19:53, Разное

Мужчина нанес повреждения бейсбольной битой машине девушки в отместку за её отказ угостить его сигаретой. Местом происшествия стал поселок Кузьмоловский Всеволжского района Ленинградской области.

Согласно информации пресс-службы, представляющей Управление вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и области, житель оказался возле автомобиля, который был припаркован рядом с цветочным магазином на улице Железнодорожной. Внутри авто сидела девушка, к которой подошедший обратился с просьбой угостить его сигаретой. Хозяйка автомашины отказала ему, после чего в порыве агрессии житель извлеченной битой неоднократно ударил по поверхностям крыши и двери автомобиля.

Во время указанных действий поблизости проезжало авто наряда ВО, патрулирующей закрепленный маршрут. Услышав призывы девушки о помощи представители Росгвардии произвели задержание правонарушителя. У него была изъята бита для бейсбола, после чего была осуществлена передача мужчины работникам полиции. Финансовый размер нанесенного ущерба уточняется.