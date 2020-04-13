«Всё в порядке»: Эммануил Виторган сообщил о результатах своего теста на коронавирус

13.04.2020, 19:53, Разное

Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа Эммануил Виторган сдал тест на коронавирус. Об отрицательном результате исследования народный артист Российской Федерации пояснил в своем Instagram-аккаунте.

80-летний актёр, который снялся более чем в 100 фильмах, рассказал что, принял решение вместе со своей женой сдать анализ на выявления коронавирусной инфекции. Для этого Виторган пригласил к себе домой медицинских работников. Кроме этого, артист призвал Instagram-подписчиков не пренебрегать своим здоровьем, использовать средства защиты, придерживаться рекомендаций правительства и врачей, а также по возможности пройти исследование у квалифицированных специалистов.

Отметим, что поклонники обрадовались, что здоровье актёра в порядке. «Отлично! Здоровья вам и деткам», «Берите себя и своих детей», – написали Instagram-подписчики.