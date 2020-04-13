В Москве выдали 1,8 млн спецпропусков

13.04.2020, 19:53, Новости дня

Москвичам для передвижения по городу на личном или общественном транспорте выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков, сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% – именно через mos.ru. Порядка 90% пропусков оформляются для поездок на работу. Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», – приводятся его слова на сайте мэра Москвы.

Проверять цифровые пропуска в столице начнут с 15 апреля, они нужны для любых передвижений по городу на личном или общественном транспорте.

Оформить пропуск можно на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на номер 7377.

Бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что пропуска, скорее всего, полицейские будут сканировать камерой смартфона для проверки в специальной программе. Он также отметил, что временная недоступность портала – это нормальная ситуация.

В департаменте информационных технологий города Москвы разъяснили, что для поездки на дачу во время домашней самоизоляции тоже нужно получить одноразовый цифровой пропуск.

Газета ВЗГЛЯД подробно написала, кому нужен и не нужен спецпропуск, а также рассказала, как его получить.