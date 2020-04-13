 

В Москве выдали 1,8 млн спецпропусков

13.04.2020, 19:53, Новости дня

Москвичам для передвижения по городу на личном или общественном транспорте выдано уже 1,8 млн цифровых пропусков, сообщил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Количество кибератак, с которыми мы столкнулись сегодня, сопоставимо с числом атак за последние полгода. Из-за этого у некоторых горожан возникали технические сложности с подачей заявки. Но, несмотря на это, уже более 1,8 млн горожан смогли оформить пропуска, из них более 70% – именно через mos.ru. Порядка 90% пропусков оформляются для поездок на работу. Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер, все сведения в дальнейшем будут проверены. Если человек указал недостоверные данные, его пропуск будет аннулирован», – приводятся его слова на сайте мэра Москвы.

Проверять цифровые пропуска в столице начнут с 15 апреля, они нужны для любых передвижений по городу на личном или общественном транспорте.

Оформить пропуск можно на портале mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или с помощью СМС на номер 7377.

Бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что пропуска, скорее всего, полицейские будут сканировать камерой смартфона для проверки в специальной программе. Он также отметил, что временная недоступность портала – это нормальная ситуация.

В департаменте информационных технологий города Москвы разъяснили, что для поездки на дачу во время домашней самоизоляции тоже нужно получить одноразовый цифровой пропуск.

Газета ВЗГЛЯД подробно написала, кому нужен и не нужен спецпропуск, а также рассказала, как его получить.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

22.03 / Число зараженных коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1,9 тыс. человек

03.04 / Эксперт Центра противодействия коррупции: Мы не исключаем, что Кулик может понадобиться новому генпрокурору, и предполагаем, что его могут вернуть

06.03 / Женщина нелегально вывезла ребенка из Финляндии в Россию

17.03 / Посол Израиля в Германии заразился коронавирусом

27.03 / Путин поручил приступить к проекту “Сила Сибири-2” в направлении Китая

03.02 / Керри заподозрили в готовности принять участие в борьбе за пост президента США

17.02 / В Оренбурге объяснили слова пожелавшего войны губернатора

06.03 / Россия и Турция согласовали документ по урегулированию ситуации в Сирии

25.03 / Новый седан Audi RS3 вышел на тесты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска