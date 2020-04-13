Жителя Нижегородской области наградят за спасение детей из пожара

13.04.2020, 19:53, Новости дня

Жителя города Павлово Нижегородской области Александра Полянского, который спас двоих детей из горящего дома, представят к награде, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Вечером 10 апреля произошел пожар в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома на улице Трудовая в Павлове. На момент возникновения пожара там людей не было, но в соседней квартире находились двое детей – трехлетняя девочка и 12-летний мальчик. Как оказалось, их родители уехали в магазин, а ребят оставили со старшей сестрой, которая пошла на улицу развешивать белье после стирки. Она пыталась вернуться домой, но плотная дымовая завеса преградила ей путь в подъезд», – говорится в сообщении регионального МЧС.

Оставшиеся в одиночестве ребята были сильно напуганы и не знали, что делать. Дети сели на диван, прижавшись друг к другу, и укрылись с головой одеялом. В этот момент Александр Полянский с улицы увидел в окне дома пламя и бросился на помощь.

«Александр быстро оценил обстановку и осознав, что из-за сильного задымления в подъезде подняться в квартиру по лестничным маршам невозможно, залез в окно квартиры. Полянский начал по одному передавать детей людям, которые на тот момент столпились около дома и готовы были принять ребят», – отмечается в сообщении ведомства.

Пока мужчина спасал детей, очевидцы вызвали пожарную охрану. Через несколько минут после сообщения о пожаре на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Они ликвидировали пожар. В результате никто не пострадал.

«Александр Полянский будет представлен к ведомственной награде МЧС России», – заявили в региональном управлении МЧС.