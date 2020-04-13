Итальянцам предлагают за 200 евро снять видео с благодарностями России и Путину – La Repubblica

13.04.2020, 19:50, Новости дня

Итальянское издание La Repubblica сообщило, что россияне, живущие в Италии, предлагают своим знакомым итальянцам сняться в ролике некоего “российского СМИ” и поблагодарить Россию и Путина за гуманитарную помощь.

За хорошие слова о гуманитарной помощи готовы заплатить 200 евро. Такие предложения жителям Италии поступают в Whatsapp, пишет газета.

“Им нужно 15 итальянцев, которые скажут что-нибудь хорошее о российской гуманитарной помощи. Лучше видео или пост с фотографиями, но за видео они платят 200 евро, за пост дают меньше”, – приводит издание текст сообщения, которое получил один из жителей страны. Видео с похвалой российских властей предлагают разместить в Twitter, Facebook или Instagram.

Также журналисты газеты нашли девушку, которая опубликовала в TikTok короткий ролик с благодарностями за российскую гуманитарную помощь. Она рассказала La Repubblica, что снять подобное видео ее попросил друг, которому за него заплатили 20 евро.

Посольство России в Риме заявило, что ничего не знает о предложениях снимать видео за деньги, которые получают итальянцы.

“России не нужно признание в такой форме. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей”, – заявили в посольстве. Там считают подобные предложения мошенничеством.

После того, как в марте Россия направила в Италию гуманитарную помощь, военных медиков и оборудование для борьбы с коронавирусом, прокремлевские блогеры и СМИ начали активно использовать эту операцию для пропаганды. Например в соцсетях, без указания подробностей происхождения видео, был опубликован ролик с мужчиной, который меняет флаг Евросоюза на флаг России, а затем показывает бумагу с надписью: “Спасибо, Россия! Спасибо, Путин”.