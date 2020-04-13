Личное: Краса России!

13.04.2020, 19:45, Разное

Для своих 25 лет Яночка Рудкоувская выглядит сногсшибательно. Не зря она — высококлассный врач-дерматолог, сторонница спорта и правильного питания.

Да и чего уж греха таить, денег у Яны достаточно — может позволить себе выглядеть на 16.



Фото: Соцсети

Все те, кто говорит что-то плохое о Яночке — это просто завистники.

Нищие, тупые, пьющие, злые психи. А прекрасный внутренний мир Рудковской не только, что закономерно, прекрасен внутри, но прорывается и наружу — она же просто ходячий секс, её все хотят.

Кто сказал, что ей 55 и она бухает? Наглая ложь, проистекающая от зависти.



Фото: Соцсети

Чтобы доказать всем всё, Яна вышла в прямой эфир в Инстаграме — нате, выкусите, злые сволочи, посмотрите, как я хороша!

Откровенно скажу, такой натуральной красоты я ещё не видала. Яне — 25? Да не может быть, ей 16!

Молодая здоровая кожа, будто прилизанная масочкой инстаграма, удивлённая бровь, причём, прошу заметить, одна!

Светлая девочка наивно смотрит на мир милым носиком. Греческий профиль, классическая красота, которой нет равных.

Мне кажется, что Яне впору идти на какой-нибудь конкурс для молодых моделей. Нет, ну а что? Она там всех просто порвёт своими белыми, будто пластик, зубами!

В случае с Яной время остановилось. Нет ни следов прошлого на лице, которое разрывается от внутренней красоты. Вы видели — нет, не опухшую от филлеров Любку Успенскую! — натуральных младенчиков? Упругость кожи, коллаген, тургор и всё такое — и у Яны ведь точно так же!

Красавица! Вот она — краса России.