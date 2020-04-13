Меган Маркл и принц Гарри покупают особняк у Мела Гибсона: экскурсия по их новому дому

13.04.2020, 19:33, Разное

Пусть Меган Маркл и принц Гарри “сняли” с себя полномочия официальных членов королевской семьи, внимания к ним со стороны общественности и СМИ меньше не стало. Напротив, всем интересно, как эта экс-монаршая пара будет вести себя в реальном мире, не окруженном стенами замка. К слову о стенах: похоже, жилище в Калифорнии Меган и Гарри уже присмотрели, а, может быть, даже приобрели. Выбор пал на особняк актера и режиссера Мела Гибсона в Малибу, который тот, в свою очередь, купил у коллеги по цеху Дэвида Духовны.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном АрчиОб этой сделке купли-продажи стало известно благодаря голливудскому агенту по недвижимости Андреа Пайлот. На своей странице в Instagram она опубликовала сообщение: “Принц Гарри и Меган покупают дом Мела Гибсона”. Риэлтор, которая занимается продажей звездных домов, назвала это “сделкой века”, но вскоре удалила пост и отказалась как-либо комментировать ситуацию. Позднее инсайдер сообщил The Sun: “Было подписано соглашение о неразглашении. Могу сказать одно – на рынке больше нет подобных особняков, он уникален”.

Особняк в Малибу, который Меган и Гарри покупают у Мела Гибсона Стоимость сделки оценивается в 15 миллионов долларов. Когда же Мел Гибсон покупал дом у Дэвида Духовны в 2008 году, то выложил за него 11,5 миллионов долларов. Особняк расположен на холмах и утопает в зелени эвкалиптов и других деревьев. С террасы перед домом и из мини-бассейна открывается вид на океан и каньон, а из второго бассейна, побольше, – на сами холмы. Площадь особняка составляет 611 квадратных метров, на которых разместились 5 спален, 5 ванных комнат, гостиная с камином, тренажерный зал и другое.

Напомним, 8 января британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи. 13 января Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршей семьи собрались на экстренное совещание, по итогу которого решили, что Гарри и Меган будут представлять британскую корону до окончания переходного периода, который истечет 31 марта. Решение Меган и Гарри об отказе от королевских полномочий стало причиной появления нового понятия, а заодно и хештега Megxit – производного от Brexit (выход Великобритании из Европейского союза).