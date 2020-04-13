 

ВОЗ высказалась по поводу снятия ограничений в связи с пандемией

13.04.2020, 19:30, Новости дня

Ограничения передвижения населения, которые вводились в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменять постепенно, чтобы сохранить контроль над эпидемиологической ситуацией, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Заболевание COVID-19 (вызываемое коронавирусом нового типа, – прим. ВЗГЛЯД) распространяется очень быстро, а отступает (пандемия, – ПРИМ. взгляд) гораздо медленнее», – приводит его слова ТАСС.

«Это означает, что меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль. Это не может произойти одномоментно», – отметил Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ заявили, что рост социальных контактов в Москве на прошлой неделе привел к необходимости введения новых мер, чтобы люди тщательнее соблюдали требования самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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