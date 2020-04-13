 

В Сети показали, как выглядит ремейк игры Resident Evil 3 с классической камерой

13.04.2020, 19:30, Разное

Японский разработчик и издатель компьютерных игр компания Capcom 3 апреля текущего года выпустила ремейк Resident Evil 3. Недавно в Сети появились скриншоты, демонстрирующие, как выглядит видеоигра в жанре survival horror с классической камерой.
В вышедшем на PS4, PC и Xbox One ремейке Resident Evil 3 геймеры управляют персонажем исключительно от третьего лица, так как разработчики не предусматривали возможность переключения на классическую камеру. Однако пользователи Сети показали, насколько реален классический режим с фиксированной камерой, обнародовав скриншоты полученных изображений.

На одном из фото продемонстрировали жилище главного персонажа Resident Evil 3, также показаны улицы города Раккун-Сити и складское помещение, фигурирующее в самом начале игры. Классическая камера в отличие от предусмотренной в ремейке позволяет рассмотреть детали локаций. Кроме того, таким образом геймеру удаётся рассмотреть зомби, в обычном режиме скрывающихся за кадром, что снижает точность прицеливания и попадания.



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