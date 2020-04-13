 

Оперная дива Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи»

13.04.2020, 19:30, Разное

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко опубликовала «карантинное селфи» в своем Instagram-аккаунте. Народная артистка РФ предстала перед поклонниками без макияжа.
48-летняя певица, которая является обладательницей лирико-драматического сопрано, продемонстрировала свою естественную красоту. «Карантинное селфи! С мишкой без фильтров, без косметики, но с тоской!», – написала Нетребко. Кроме этого, народная артистка РФ призналась, что самоизоляция из-за пандемии коронавирусной инфекции вызывает у нее хандру и грусть. Находясь дома, оперная дива проводит импровизированные кулинарные мастер-классы в Instagram. Кулинарным навыкам артистка обучает и своего 11-летнего сына Тьяго, фирменным блюдом которого стала пицца.

Отметим, что не только поклонники, но и представители шоу-бизнеса оценили естественную красоту Нетребко. Актриса Анастасия Макеева написала, что певица хороша и грустна, и призналась, что ей не хватает острых репортажей знаменитости.



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