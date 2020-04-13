За нарушение карантина открыто 56 уголовных производств – МВД Украины

13.04.2020, 19:20, Новости дня

За нарушение карантина в Украине открыто 56 уголовных производств. Об этом 13 апреля в Facebook сообщило Министерство внутренних дел Украины.

30 уголовных производств открыто за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Еще 26 уголовных производств связаны с нарушением карантинных мероприятий.

Помимо этого, украинские правоохранители составили 6042 административных протокола за нарушение гражданами карантинных ограничений. Больше всего нарушителей в Днепропетровской области – 1008, Киеве – 791, Львовской области – 453, Запорожской – 398, Одесской – 303 и Харьковской – 301.

В суд уже направлено 5840 административных протоколов.

Также в МВД отметили, что за нарушение гражданами правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

Через порушення карантину відкрито 56 кримінальних проваджень і складено 6 042 адмінпротоколиВід початку карантинних… Posted by МВС України on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели.