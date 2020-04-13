Нацбанк Украины выступил против включения печатного станка для покрытия дефицита бюджета

Про підтримку українців під час карантину

🌂☂️ Сьогодні значна частина українців тимчасово втратили роботу через карантинні обмеження. Держава повинна допомогти. Але найголовніше – не вдатися до кроків, які видаються простими та найлегшими. Бо від простих, але безвідповідальних кроків можуть постраждати саме ті люди, кого держава має захистити.Про це розповідає Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку.☝️ Держава може підтримати економіку та українців коштами держбюджету.Останніми роками Україна навчилася жити своїм коштом. Тобто витрачала майже стільки ж, скільки заробляла. Про це свідчив показник дефіциту бюджету на рівні 2% та зниження боргу відносно ВВП. Тому сьогодні держава може собі дозволити збільшити обсяг видатків на підтримку бізнесу та громадян. Так, це збільшить дефіцит із 2% до близько 8%. Але це некритично для макроекономічної ситуації.Де взяти кошти, щоб профінансувати дефіцит та допомогти людям і бізнесу?👀 Сьогодні звучать заклики, мовляв Національний банк може профінансувати бюджет емісією гривні. Це просто, але безвідповідально. Наша країна має досвід 90-х, 2008 та 2014 років. Тоді емісія призводила лише до негараздів.🚩 Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки «джина інфляції та девальвації». Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити.Що уряд та Національний банк можуть зробити, аби допомогти людям та бізнесу?Держава не може вмикати «друкарський станок», але може покрити збільшення видатків за рахунок запозичень. Дешевих запозичень.⚡️ Наша країна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі перемовин із МВФ та іншими донорами. Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україну. Кошти покриють дефіцит бюджету.🌱 Щоб стимулювати економіку, НБУ вже знизив облікову ставку до 10%.🌳 Також ми готові підтримати банки ліквідністю, тобто коштами за потреби. Зі свого боку, банки мають спрямовувати ці кошти на кредитування бізнесу й українців. Це також стимулюватиме економіку.🙏 Давайте будемо відповідальними та допомагатимемо один одному.

Posted by Національний банк України on Esmaspäev, 13. aprill 2020