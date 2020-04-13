Нацбанк Украины выступил против включения печатного станка для покрытия дефицита бюджета
13.04.2020, 19:20, Новости дня
Национальный банк Украины выступает против эмиссии гривны для финансирования дефицита госбюджета. Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Видео его выступления опубликовано на странице регулятора в Facebook.
Сологуб подчеркнул, что предложенный Кабинетом Министров Украины рост дефицита госбюджета с 2% до 8% может быть легко покрыт за счет заимствований.
“У нас есть доступ к иностранному финансированию, мы находимся на финальном этапе переговоров с Международным валютным фондом, другими донорами. Это обеспечит приток валюты в Украину, который с одной стороны будет использоваться на финансирование дефицита бюджета, а с другого – пополнит резервы Национального банка”, – считает замглавы НБУ.
При этом финансирование дефицита за счет эмиссии (то есть печатания денег) нанесет экономике больше вреда.
“Украина уже имела в прошлом достаточно негативные эпизоды в 90-х, в 2008-м и 2014 годах, когда безудержное финансирование дефицита государственного бюджета монетарными средствами, то есть эмиссией, приводило ко всем этим проблемам. Не хотелось бы опять выпускать из бутылки джинна инфляции и девальвации, когда растут расходы бюджета, которые снова финансируют дефицит монетарными средствами. Это путь в никуда, это бумерангом возвращается в экономику, и в первую очередь страдают люди”, – подчеркнул Сологуб.
Про підтримку українців під час карантину
🌂☂️ Сьогодні значна частина українців тимчасово втратили роботу через карантинні обмеження. Держава повинна допомогти. Але найголовніше – не вдатися до кроків, які видаються простими та найлегшими. Бо від простих, але безвідповідальних кроків можуть постраждати саме ті люди, кого держава має захистити.Про це розповідає Дмитро Сологуб, заступник Голови Національного банку.☝️ Держава може підтримати економіку та українців коштами держбюджету.Останніми роками Україна навчилася жити своїм коштом. Тобто витрачала майже стільки ж, скільки заробляла. Про це свідчив показник дефіциту бюджету на рівні 2% та зниження боргу відносно ВВП. Тому сьогодні держава може собі дозволити збільшити обсяг видатків на підтримку бізнесу та громадян. Так, це збільшить дефіцит із 2% до близько 8%. Але це некритично для макроекономічної ситуації.Де взяти кошти, щоб профінансувати дефіцит та допомогти людям і бізнесу?👀 Сьогодні звучать заклики, мовляв Національний банк може профінансувати бюджет емісією гривні. Це просто, але безвідповідально. Наша країна має досвід 90-х, 2008 та 2014 років. Тоді емісія призводила лише до негараздів.🚩 Національний банк проти того, аби знову випускати з пляшки «джина інфляції та девальвації». Адже через емісію гривня стрімко знеціниться, а ціни стрімко зростуть. Це шлях у нікуди. Це повернеться економіці бумерангом. А постраждають, перш за все, люди з найнижчими доходами, яких ми навпаки маємо захистити.Що уряд та Національний банк можуть зробити, аби допомогти людям та бізнесу?Держава не може вмикати «друкарський станок», але може покрити збільшення видатків за рахунок запозичень. Дешевих запозичень.⚡️ Наша країна має позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами. Зараз ми перебуваємо на фінальному етапі перемовин із МВФ та іншими донорами. Ця співпраця забезпечить притік валюти в Україну. Кошти покриють дефіцит бюджету.🌱 Щоб стимулювати економіку, НБУ вже знизив облікову ставку до 10%.🌳 Також ми готові підтримати банки ліквідністю, тобто коштами за потреби. Зі свого боку, банки мають спрямовувати ці кошти на кредитування бізнесу й українців. Це також стимулюватиме економіку.🙏 Давайте будемо відповідальними та допомагатимемо один одному.
Posted by Національний банк України on Esmaspäev, 13. aprill 2020
Увеличение дефицита госбюджета на 2020 год предусмотрено законопроектом, который сегодня приняла Верховная Рада на внеочередной сессии. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал проект “бюджетом чрезвычайной ситуации в Украине”.
В соответствии с документом доходы госбюджета уменьшены на 119,7 млрд грн (с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн), расходы увеличены на 82,4 млрд (с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн).
Кроме того, законопроект предполагает создание фонда борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн) и ограничение максимального размера зарплаты чиновников, депутатов, судей, прокуроров и сотрудников НБУ в период действия карантина.
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