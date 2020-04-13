На российских условиях миротворческая операция на Донбассе нам не нужна – постпред Украины в ООН

13.04.2020, 19:20, Новости дня

Миротворческая миссия на Донбассе, как ее понимает Россия, Украине не нужна. Об этом в интервью агентству “РБК-Украина” заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

“Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что такая операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивал предыдущий и нынешний президенты [Украины], а также партнеры Украины? Нет, это малореалистично”, – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что введение миротворцев ООН возможно только при условии длительного прекращения огня на Донбассе. “На всех языках ООН, кроме русского, [миротворческие операции] называются операциями по “поддержанию мира”. И это не просто игра слов. ООНовские операции – они о поддержании мира, все эти операции получили мандат, когда конфликтующие стороны или сами, или при посредничестве ООН или отдельных стран достигали какого-то мирного соглашения, было длительное прекращение огня”, – отметил Кислица.

Дипломат добавил, что миротворцы ООН выполняют только задачи по поддержанию мирного процесса.

“ООНовцы не спускаются на парашютах и не начинают кого-то “принуждать к миру”, как это понимают россияне. А мы видели, что такое “принуждение к миру” на примерах Грузии, Приднестровья и других стран. Поэтому на российских условиях операция по поддержанию мира нам не нужна, а на условиях Украины и ее партнеров сейчас невозможна, потому что РФ имеет право вето в Совбезе”, – заключил постпред при ООН.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.