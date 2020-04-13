Пикники аукаются: коронабуллинг как реакция на рост больных в Москве

13.04.2020, 19:18, Новости дня

В "Прямом эфире" вновь обсуждали ситуации, связанные с коронавирусом. Помимо медицинских, они выявили о проблемы этического характера.

Доктор Александр Мясников, который стал официальным представителем информационного центра по вопросам коронавируса, сообщил, что количество больных ожидаемо растет. "И ближайшую неделю, наверно, так и будет", — прогнозирует он.

При этом Мясников подчеркивает, что это "пикники аукаются".

Доктор имеет в виду тех, кто две недели назад пренебрег советом сидеть дома и выехал в компаниях на природу – на шашлыки.

В то же время ситуация обнажила и другую сторону: некоторые из тех, кто соблюдает изоляцию, стали относиться к чихающим и кашляющим людям как к "прокаженным" и даже устраивают им травлю.

В студии Андрей Малахов рассказал о школьнике, которого затравили только из-за подозрения, что он может быть болен. Мама ребенка пожаловалась, что звучат страшные слова в адрес мальчика – вплоть до пожелания ему смерти.

На травлю соседей жалуется и Дана Борисова. Она разместила видео, на котором сильно кашляет и демонстрирует градусник с высокой температурой. Телеведущая жалуется, что с ней никто не хочет здороваться.

Гости в студии считают, что так люди ведут себя "не от большого ума", но срабатывают инстинкты. Они полагают, что сейчас мы проходим в том числе и тест на милосердие, который быть может важнее теста на коронавирус.

Какие еще новости с "коронавирусного фронта" сообщил доктор Мясников?

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Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".