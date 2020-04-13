Спасти цирковых зверей от голода: откликнулись сотни неравнодушных

13.04.2020, 19:18, Новости дня

Животным орловского цирка требуется помощь, они начали голодать. Клич в соцсетях бросили сотрудники, на передержке у которых оказалось 58 голов редких и экзотических животных. Неравнодушные горожане моментально откликнулись.

В период карантина знаменитая в свое время юмореска Геннадия Хазанова о том, что тигру в зоопарке не докладывают мяса, вдруг стала весьма актуальной. Хищнику требуется 24 килограмма мяса в день. И, если сеном и фруктами зверей обеспечивали, то на корм диким кошкам денег нет. Прибыльность цирка упала с падением посещаемости и зактырием. Артисты и обслуживающий персонал уже потратили все свои личные запасы еды, далее — собственные накопления. Больше нет ни денег, ни корма.

Дрессировщик Владимир Топчий написал на своей странице в соцсети: "Я не ожидал, что столько орловчан откликнется на мой призыв о помощи. Думал, придет человек пять-шесть, по курочке принесут. Я бы и этому обрадовался, а пришло сто-двести человек. Люди несут, помогают, стараются — они объехали все ветаптеки, купили витамины для львиц, которые я просил".

Как сообщает ГТРК "Орел", неравнодушные жители помогают не только львам, они привезли сено и овес для верблюда, пони, козла и яков. Купили корм для собак, а еще витамины. Красному кенгуру достались фрукты и сухари.

Кроме того, цирк испытывает проблемы с водоснабжением и платой за электроэнергию. В труппе много теплолюбивых животных, поэтому электричество отключать нельзя. К этому добавляется вывоз мусора и медобслуживание питомцев. Дефицит циркового бюджета уже приблизился к отметке в 3 миллиона рублей.

Администрация города пошла навстречу и отсрочила долги. А артисты не перестают благодарить орловцев за всестороннюю помощь. В ближайшее время подопечным Владимира Топчего голодная смерть не грозит. Но сколько еще продолжится изоляция, пока не знает никто. Цирк продлевает акцию по сбору средств и корма.

Текст:

ГТРК "Орел"