Число жертв коронавируса в Италии достигло 20 тыс. человек

13.04.2020, 19:16, Новости дня

Число скончавшихся от коронавируса в Италии достигло 20 тыс. человек, за сутки в стране умерло 566 человек, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Накануне был зарегистрировано 431 летальный исход, что стало наименьшей цифрой с 19 марта, когда за сутки скончались 427 человек, информирует РИА «Новости».

Число зараженных выросло на 1 тыс. 363 человек и достигло 103 тыс. 616. «Число выздоровевших достигло 35 тыс. 435. За день оно выросло на 1 тыс. 224 человек», – сказал Боррелли.

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии в США, достигло 10 тыс. 56 человек.

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