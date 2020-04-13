 

У Кокорина собрались отобрать часть выданной авансом зарплаты

13.04.2020, 19:16, Новости дня

Руководство ФК «Сочи» в течение недели обсудит с футболистом Александром Кокориным возврат части зарплаты, которая была выдана авансом, сообщил гендиректор команды Дмитрий Рубашко.

«Договоренность в клубе есть, а как технически это будет сделано с футболистом Кокориным, пока озвучивать не буду. Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим», – передает его слова ТАСС.

В марте Кокорин сообщил, что при переходе на правах аренды из петербургского «Зенита» в «Сочи» получил зарплату за весь срок соглашения с клубом. 10 апреля клуб договорился о 50-процентном сокращении зарплаты игроков и тренеров за апрель на фоне распространения коронавируса.

Кокорин в четырех матчах чемпионата РФ в марте забил за «Сочи» три гола и отдал одну результативную передачу. Его признали лучшим игроком турнира в марте.

Ранее он заявил, что не собирается возвращаться в «Зенит». Также Кокорин рассказал, как тюрьма изменила его жизнь.



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