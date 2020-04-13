Комендантский час из-за коронавируса решили вводить в Турции каждые выходные

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13.04.2020, 19:16, Новости дня

Власти Турции намерены продолжить практику введения 48-часового комендантского часа в выходные дни в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Тайип Эрдоган.

«Чтобы не было повторения того, что произошло в пятницу, я заранее объявляю, что комендантский час в выходные дни будет объявлен и на этой неделе, а в случае необходимости – и в дальнейшем», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана.

Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки на 4 093 случая, количество умерших – на 98, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «Всего заразившихся 61 049. Мы потеряли сегодня 98 пациентов, всего умерших 1296. Вылечились всего 3957 пациентов», – сообщил он.

На минувших выходных в Турции был объявлен запрет выхода на улицы в субботу и воскресенье жителям 31 провинции, в том числе Анкары, Стамбула и Антальи. Это привело к образованию в магазинах толп людей, запасающихся провизией на предстоящую самоизоляцию. После провала с комендантским часом глава МВД Турции подал в отставку, однако Эрдоган отказался принять ее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. 



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