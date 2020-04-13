Мнение: Экосертифицированные леса, право на ремонт и уши курильщиков

13.04.2020, 19:15, Разное

1. Известный миф гласит, что леса в России бесконтрольно вырубаются и вывозятся в Китай или Финляндию на переработку. Возможно, 20 лет назад так оно и было, однако к настоящему времени ситуация изменилась. Полагаю, Грета Тунберг должна нас за это похвалить. Цитирую письмо читателя:

https://wwf.ru/resources/news/arkhiv/rossiya-vyshla-na-vtoroe-mesto-v-mire-po-ploshchadi-sertifitsirovannykh-lesov/

24.10.2006. Россия вышла на второе место в мире по площади сертифицированных лесов.

https://tass.ru/obschestvo/7940177

10.03.2020. Россия стала первой в мире по площади экосертифицированных лесов.

…обогнав при этом Канаду, икону западных рейтингов.

Сертификация означает, что лесное хозяйство ведётся согласно современным экологическим нормам:

https://tass.ru/obschestvo/7940177

Таким образом, Россия в этом плане стала мировым чемпионом по экологии.

2. В Европе дела у Греты также идут неплохо. Важная мартовская новость:

https://www.ixbt.com/news/2020/03/12/evrosojuz-prinjal-pravo-na-remont-novye-trebovanija-kardinalno-izmenjat-dizajn-smartfonov-planshetov-i-kompjuterov.html

Европейская комиссия приняла план действий, который станет одним из главных составляющих частей так называемого «Европейского зелёного курса».

Среди всего прочего, план подводит законодательную базу под требования к производителям о продлении жизни различных электронных устройств. Производители обяжут использовать по-максимуму переработанные материалы, а также упростить ремонт, переработку и повторное использование самих гаджетов.



Если план будет одобрен Европарламентом, то он расширит охват закона об экодизайне на смартфоны, планшеты, компьютеры. Это может заставить производителей полностью переосмыслить дизайн продукции.

В сообщении Еврокомиссии говорится:

«Одноразовое использование будет ограничено, преждевременное устаревание предотвращено, а уничтожение без утилизации непроданных товаров длительного пользования запрещено».

Также потребители должны будут получать надежную информацию о ремонтопригодности и надёжности продукции.

3. Аудиофил пишет, что стал лучше слышать, когда бросил курить:

https://pult.ru/articles/interesting/kaplya-nikotina-ubivaet-audiophila/

…курение оказывает пагубное влияние на слух, а чудеса “аудиофильского просветления” в моём случае были связаны с тем, что я бросил курить. Исходя из собственного опыта я скорее склоняюсь к мнению японских и израильских специалистов, которые утверждают, что ухудшение слуха по причине курения обратимо. Надеюсь, что для кого-нибудь из наших читателей этот пост станет одним из аргументов в пользу избавления от никотиновой зависимости. Бросайте курить и наслаждайтесь хорошей музыкой на качественной аппаратуре.

Могут ли бросившие курить читатели подтвердить эти неожиданные выводы?