Мелатонин и куркума могут подготовить организм к встрече с коронавирусом

13.04.2020, 19:10, Разное

Народные поветрия о целебных средствах имбиря и лимонов привели к скачку росту цен на эти продукты, в то же время медики по всему миру фиксируют случаи отравления парацетамолом, который также стал частью мифологии о профилактике COVID-19. Биолог Анча Баранова в онлайн-интервью напомнила читателям MedPortal о том, что на сегодняшний день не существует профилактических средств от коронавируса. И уж тем более невозможно вылечить COVID-19 с помощью народных средств типа отвара пихты.

«У отвара пихты есть большая народная слава: как известно, с его помощью в ГУЛАГе люди спасались от авитаминоза. Однако есть тысячи растений, где также много витаминов, и они гораздо вкуснее. Например, имбирь и куркума — это прекрасные противовоспалительные средства, но надо помнить, что к борьбе с коронавирусом они не имеют никакого отношения. Теоретически, с их помощью можно оптимизировать ответ организма на цитокиновый шторм, который вызывает коронавирус. Однако рассчитывать на их эффективность не стоит», – сказала Анча Баранова.

Ученый также предупредила о смертельной опасности передозировки парацетамолом, который никак не помогает защититься от коронавируса, но при этом ядовит для печени.

«Бесконтрольный прием парацетамола приводит к тому, что люди попадают в тяжелом состоянии в больницу не потому, что у них коронавирус, а потому что отказала печень», – сообщила биолог.

По мнению Барановой, поддержать организм в период пандемии может аспирин, но принимать его следует только в назначенной врачом дозировке. Также она упомянула о пользе мелатонина, который снижает воспаления, нормализует сон.

«Хороший сон, как известно, помогает бороться с коронавирусной инфекцией. Мелатонин никак не снизит риск заражения, поскольку действует только на человека, но может подготовить ваш организм к встрече с вирусом. Гарантий никаких нет, но какому-то проценту заболевших мелатонин может помочь не попасть в тяжелое состояние», – подчеркнула Анча Баранова.