Правительство Китая запретило своим учёным публиковать результаты исследований о происхождении COVID-19

13.04.2020, 19:09, Разное

В Китае правительство запретило местным учёным публиковать результаты их исследований, если они касаются темы происхождения вируса COVID-19. Разрешение на обнародование данной информации могут дать лишь власти, если её одобрят.

Как информирует CNN, директиву о вышеупомянутом запрете разместили на интернет-порталах, принадлежащих двум крупным исследовательским вузам, но позднее страницы были удалены, остались лишь копии. Так, согласно тексту документов, китайские учёные не имеют теперь права на публикацию подробностей и выводов своих исследований – сперва их должны одобрить сотрудники научно-технического отдела Министерства здравоохранения Поднебесной и представители рабочей группы при Госсовете КНР. Причины такого постановления властей не уточняются.

Ранее группа учёных из Китая и США выяснила, что вирус COVID-19 неодинаково проявляется в организмах разных обезьян.