 

Nokia готовится представить смартфон с пятью камерами и 108-Мп датчиком

13.04.2020, 19:09, Разное

Профильный ресурс Nokia Power User сообщает, что фирма HMD Global готовит презентацию нового смартфона Nokia 9.3 PureView. По данным ресурса, устройство будет оснащено рядом инновационных опций, а также продвинутым дизайном и комплексом точных камер с сенсором на 108 Мп.
В частности, камера Nokia 9.3 PureView будет обладать пятью оптическими модулями. Один из них имеет в составе датчик на 64 Мп и систему, отвечающую за оптическую стабилизацию изображения. В составе другого блока – 108-мегапиксельный сенсор и широкоугольная оптика. Также пентакамера будет включать оборудование телефотомодуля, макросъемочного модуля и датчика, информирующего о нюансах глубины сцены. Оптика принадлежит к марке Zeiss.

Сообщается и о других технических параметрах. Новинка будет оснащена восьмиядерным процессором Snapdragon 865, имеющим тактовую частоту до 2,84 ГГц, и графическим ускорителем Adreno 650. Оперативная память – объемом до 8 Гб. Дисплей PureDisplay на 6,29 дюйма имеет разрешение QHD+, фронтальная часть имеет 32-мегапиксельную камеру. Также в области экрана присутствует дактилоскопический сканер. Предполагается, что новая модель будет представлена публике в третьем квартале текущего года.



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