 

Microsoft упростила передачу файлов между компьютерами Windows 10 и устройствами Samsung Galaxy

13.04.2020, 19:09, Разное

Часто при копировании снимков и файлов с компьютеров на гаджет человек сталкивается с множеством проблем. Теперь Microsoft для пользователей Samsung Galaxy упростила передачу файлов на компьютер под управлением Windows 10.
В Microsoft рассказали, что те, кто пользуется смартфонами и планшетами Galaxy могут переместить документы или фотографии управляя Windows 10 благодаря обновленному приложению «Ваш телефон». Имеется и некоторый лимит, так как за один заход разрешается отправить 100 файлов, а объем каждого не больше 512 Мбайт.

Функция доступна на гаджетах Galaxy, которые имеют поддержку Link to Windows. Также нужен компьютер с версией сборки Windows 10 Insider Preview. Не требуется кабель, достаточно подключиться к Wi-Fi.

Установив связь с необходимой версии сборки и войдя в приложение «Ваш телефон», легко получить доступ к экрану устройства. Далее требуется открыть «Галерею» или «Мои файлы», выбрать документ долгим нажатием левой кнопки мышки, пока не возникнет отметка. Не нужно отпускать кнопку, а следует перенести файл в папку на ПК.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Бренд Headliner от ГК “КОРТРОС” вышел на общероссийский уровень

23.02 / Плохое состояние полости рта влияет на развитие рака печени

15.03 / Воспитательница простым экспериментом показала малышам в детском саду, как мыло убивает бактерии

11.03 / Мнение: Фермеры против мигрантов

11.02 / Алексей Кудрин не считает коронавирус угрозой экономического развития России

09.04 / Ксения Собчак извинилась за причисление Валентина Гафта к числу ушедших из жизни

15.02 / Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

06.02 / Доктор Михаил Фаворов оценил шансы россиян заразиться китайским коронавирусом

15.03 / Врач рассказал о способах защиты пожилых людей от коронавируса

27.02 / Мнение: Почему налоги не имеют большого значения для бизнеса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска