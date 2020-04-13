Microsoft упростила передачу файлов между компьютерами Windows 10 и устройствами Samsung Galaxy

13.04.2020, 19:09, Разное

Часто при копировании снимков и файлов с компьютеров на гаджет человек сталкивается с множеством проблем. Теперь Microsoft для пользователей Samsung Galaxy упростила передачу файлов на компьютер под управлением Windows 10.

В Microsoft рассказали, что те, кто пользуется смартфонами и планшетами Galaxy могут переместить документы или фотографии управляя Windows 10 благодаря обновленному приложению «Ваш телефон». Имеется и некоторый лимит, так как за один заход разрешается отправить 100 файлов, а объем каждого не больше 512 Мбайт.

Функция доступна на гаджетах Galaxy, которые имеют поддержку Link to Windows. Также нужен компьютер с версией сборки Windows 10 Insider Preview. Не требуется кабель, достаточно подключиться к Wi-Fi.

Установив связь с необходимой версии сборки и войдя в приложение «Ваш телефон», легко получить доступ к экрану устройства. Далее требуется открыть «Галерею» или «Мои файлы», выбрать документ долгим нажатием левой кнопки мышки, пока не возникнет отметка. Не нужно отпускать кнопку, а следует перенести файл в папку на ПК.