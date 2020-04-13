Мнение: Что нужно сделать “либернутым”, чтобы они эволюционировали до людей?

13.04.2020, 19:06, Разное

Я продолжаю заметки на полях, которые особенно важны в свете происходящего. Ведь у нас есть масса у всех упитанных, обеспеченных, совсем вроде не дебилов знакомых, которые ведут себя просто как животные – если начинается разговор о России, а лучше – как у нас все плохо и как у них все хорошо.

Итак, в США бьют рекорды по трупам, Англия догоняет, которую на днях хвалил уважаемый Михаил Борисович Ходорковский за прогрессивную медицину, а также фермеры Штатов сливают тоннами молоко в канализацию – чтобы не подешевело.

Как в думаете, что ответят "либернутые" – если задать им этот вопрос? Правильно – это другое. Вот если бы в России уничтожали контрабандную еду хрен пойми какого происхождения – это Путин должен уйти.

По трупакам – просто прэлэстно. Я реально чота много за последние 2 недели повстречал (ну, по телефону чаще, ладно, самоизоляция же) – друзей, кто топил за Навального, кто топит за Навального, кому тяжело дышать в "этой стране". Кстати, с учетом того, что коронавирус поражает легкие и объективно дышать становится тяжело – это прямо и шутка ч0рного юмора и, зараза, издевательство судьбы злодейки. Плюс, я знаю пару-тройку отпетых мудаков, кто уехал жить в США, Европу и Канаду и сейчас в лютой зоне риска – что радоваться не хочется, а вопросов – мильен. Типа, вам мудаки там сейчас не дует, вы же мне гадили в вотсап, почту и скайп все эти годы – как я тут без демократии и пармезана подыхаю. Что-то поменялось, нет?

Объективно, негры помирают пачками в Нью-Йорке не потому что Путин плохой, а потому что в США жопа – и с правами человека, и с медициной, которой, как помните, в России нет, и с капитализмом с человеческим лицом.

Поэтому сейчас мне особенно жалко, что всех этих мразей, типа бьюти-блогера, дегенерата Уткина, огромного числа моих знакомых, кто оскотинились от немерянного бабла или просто по жизни мудаки – вот уж действительно, старость может прийти без разума – нельзя отправить всех туда, в смысле – в мечту!

Почему-то я знаю, что эта сволота продолжит гадить в России и туда – зубами будут цепляться и взятки давать – не выкинуть. Ну, ок, тогда вопрос номер два – когда их тварей сажать-то начнут?

Ответ: дайте – все это пройдет. Вся эта гнусь коллективная сейчас очень красиво расчехляется, те кто потупее – ярче всех. Потому что на войне, сравнение на троечку, но тем не менее, с теми, кто предлагает сдаться врагам, кто ведет себя как падаль и хуже – решается все быстро. Т.н. "зажиточность" очень многим в России – поразила мозг. Ну, ок, будет и скоро доходить через жопу. Ага, давайте в студию шутки про бутылку провосудия.

Из хороших новостей, уверен, вы знаете – они это оч. понимают. Отсюда с каждым днем накал дряни. Психология-с.

Счастья вам.