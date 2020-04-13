Компания Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED

13.04.2020, 18:53, Разное

Южнокорейская группа компаний Samsung переходит от технологии жидкокристаллических дисплеев (LCD) к дисплеям на квантовых точках (QD-OLED). Новые экраны превзойдут по качеству изображения OLED и будут стоит дешевле.

Производитель интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств планирует остановить выпуск LCD-дисплеев к концу текущего года. Завод для произведения TV с QD-OLED-экранами, на который южнокорейская группа компаний выделит 11 млрд долларов, будет построен в ближайшее время. В QD-OLED-экранах сохранятся плюсы OLED-технологии, в частности высокая цветовая гамма и яркость изображения.

Отметим, что в первое время QD-OLED не отодвинут в сторону OLED, поскольку массовый выпуск TV пока не запущен. Кроме этого, дисплеи на квантовых точках – только лабораторный продукт, поэтому неизвестно, какой процент качественной техники будет произведен.