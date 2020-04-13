 

«Поняла ошибки»: Муцениеце вышла на связь после скандальной ситуации в семье

13.04.2020, 18:53, Разное

После скандальной ситуации в семье, о которой Агата Муцениеце пояснила общественности, актриса впервые сообщила, что она и её дети находятся в безопасности. Поблагодарив тех, кто поддержал её, актриса выразила надежду на позитивное решение проблемы.
Ранее Муцениеце высказывалась о цивилизованном разводе с мужем Павлом Прилучным, но жизнь внесла свои коррективы в эти планы. Смогут ли супруги, за плечами которых 8 лет брака и необходимость думать о судьбе сына и дочери, прийти к взвешенному решению пока сказать невозможно. Неоднозначная реакция общественности дала понять, что, кроме сочувствия, звезда экрана может рассчитывать и на долю критики в свой адрес.

К призыву в Instagram Игоря Верника «воздержаться от крайних реакций» прислушались далеко не все. С прямыми обвинениями выступил продюсер Андрей Разин, заявив, что актриса превратила жизнь Прилучного «в сущий ад», а бывшие боксеры «никого вне ринга не бьют». Настасья Самбурская возмутилась «вынесенным из избы сором» и обвинила всех бывших жен в стремлении к пиару. Преследуя личные цели, считает актриса, они забывают, что эти истории отразятся на судьбах их детей.

Свой шаг в сторону примирения сделала Агата Муцениеце, заявившая о том, что не является врагом Прилучного и хочет ему помочь. Свои же ошибки она осознала и пообещала больше их не делать. Актер, проявивший жестокость к семье, ответного шага к решению проблемы пока не сделал. Согласно источникам сайта kp.ru, Муцениеце не обращалась в полицию с заявлением о насилии, поэтому действия супруга могут быть только добровольными.



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