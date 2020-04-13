В Висконсине готовятся объявить результаты праймериз

13.04.2020, 18:49, Новости дня

Избирательная комиссия штата Висконсин в понедельник опубликует результаты демократических праймериз, которые прошли на прошлой неделе.

Публикация результатов была отложена из-за судебной тяжбы: губернатор штата пытался отложить голосование в связи с коронавирусом, однако верховный суд штата отменил его решение.

Сторонники переноса голосования настаивали, что в сложившейся ситуации небезопасно приходить на избирательные участки, а многие волонтеры дали понять, что собираются отказаться от участия в организации. Законодательное собрание штата, где преобладают республиканцы, настаивало на проведении голосования, поскольку на кону также были много должностей на уровне штата, которые бы иначе остались незаполненными.

Судьи постановили, что избиратели могут подать бюллетени по почте при условии отправки ко дню голосования, чтобы они были получены для подсчета к понедельнику.

Напомним, что сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из предвыборной гонки на следующий день после того, как состоялось голосование в Висконсине. В связи с этим соперником президента Дональда Трампа на ноябрьских выборах, скорее всего, станет бывший вице-президент Джо Байден.