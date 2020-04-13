 

Трамп: ОПЕК+ хочет сократить добычу нефти на 20 млн баррелей в день

13.04.2020, 18:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в ОПЕК+ обсуждают сокращение объема добычи нефти на 20 миллионов баррелей в день – вдвое больше, чем было согласовано днем ранее.

«Будучи причастным к переговорам, мягко говоря, объем сокращения добычи, к которому стремится ОПЕК+, составляет 20 миллионов баррелей в день, а не 10 миллионов, как в основном сообщается», – написал он в «Твиттере».

Члены ОПЕК, Россия и ряд других стран заявили в воскресенье, что договорились сократить объем добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в день в мае и июне. Договоренность была достигнута по итогам четырех дней переговоров и на фоне призывов президента Трампа сократить добычу, чтобы остановить падение цен.



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