Мурашко сообщил о 17 тыс. пациентах с пневмонией в стационарах России

13.04.2020, 18:48, Новости дня

Порядка 17 тыс. пациентов с пневмонией находятся в стационарах в РФ в настоящее время, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сегодня в стационарах страны находится всего пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией, всех – 17 тыс. пациентов. Мы понимаем, что контролировать в сегодняшней эпидситуации нужно всех», – передает ТАСС слова Мурашко.

В то же время глава Минздрава заявил, что уровень смертности в стране меньше на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Мы отслеживаем все показатели, в том числе и показатели летальности от иных форм и пневмонии, и других заболеваний, чтобы ни в коем случае не допустить снижения объемов экстренной помощи. И понедельный контроль за показателями смертности показывает нам, что на сегодняшнюю дату мы имеем стабильную ситуацию по сравнению с предыдущим годом. Количество смертности в стране меньше на 5% по сравнению с 2019 годом за то же количество недель предыдущего года», – отметил Мурашко.

Кроме того, Мурашко заявил, что более 1 млн человек прошли онлайн-курсы по дополнительному медицинскому образованию для помощи больным коронавирусом.

«Уже более 1,1 млн человек прошли онлайн-курсы по дополнительному медицинскому образованию, и профессорско-преподавательский состав полностью включился в оказание медицинской помощи, плюс аспиранты и ординаторы. Только по Москве это более 2 тыс. человек, вот Сергей Семенович озвучил, 4 тысячи – это включая и средний медицинский персонал», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По словам министра, есть профессорско-преподавательский состав, который входит в группу риска, который нецелесообразно направлять непосредственно в госпитали, больницы, они оказывают помощь пациентам, поэтому они привлечены к дистанционному обучению.

«В частности, Ингушетия потребовала такого дополнительного образования. Наши специалисты, в том числе выехали в Смоленскую область, сегодня выехали, в том числе в Ингушетию, работают в Республике Коми. Там уже не только бригада работает по образованию, но и непосредственно вместе с врачами оказывает медицинскую помощь. Они уже в течение недели находятся в стационарах для того, чтобы помочь коллегам вывести пациентов из тяжелого состояния», – добавил Мурашко.

Ранее глава Минздрава сообщил о мобилизации здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Кроме того, по словам Мурашко, в РФ все больше пациентов с коронавирусом начали снимать с ИВЛ.

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