Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тыс. человек

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13.04.2020, 18:48, Новости дня

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк, который находится в эпицентре эпидемии в США, достигло 10 тыс. 56 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

«Ужасные новости. Мы наблюдаем выравнивание кривой на ужасающем уровне. В пасхальное воскресенье мы потеряли 671 жизнь», – передает РИА «Новости» слова Куомо.

Общее число смертей в штате, по его словам, достигло 10 тыс. 56. Накануне эта цифра составляла 9 тыс. 385.

Как указал губернатор, 11 апреля скончались 758 человек, 10 апреля – 783 человека, 9 апреля скончались 777 человек, 8 апреля – 799 человек, 7 апреля – 779 человек, 6 апреля – 731 человек.

Напомним, несколькими днями ранее в штате Нью-Йорк был зафиксирован новый рекорд по числу смертей от коронавируса. При этом погибших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на отдельном острове.

Отметим, что США вышли на первое место в мире по числу смертей от коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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