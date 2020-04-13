Мнение: Ситуация меняется не в лучшую сторону

13.04.2020, 18:42, Разное

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, что в принципе было очевидно, учитывая рост числа заболевших и умерших и проблемы с поддержанием карантинного режима. Голикова заявила, что текущие цифры "не очень приятные". Китай усиливает контроль на границе с Россией, чтобы предотвратить приток заболевших из России в Китай. В целом, заявляется, что ближайшие 2-3 недели для системы здравоохранения будут весьма жесткими, так что тут мы сполна узнаем цену "оптимизации".

Анонсировано привлечение ресурсов Министерства Обороны для борьбы с эпидемией (заявляют, что помимо имеющихся ресурсов, будет применен и опыт полученный военными в Европе). Строящиеся военными строителями инфекционки могут быть задействованы уже в среднесрочной перспективе. У нас новую модульную инфекционку откроют в середине мая. И скорее всего она будет очень кстати, так как у нас уже начали переводить отдельные больницы исключительно на борьбу с коронавирусом.

По Крыму Аксенов грозит еще более жесткими мерами (по традиции раз в несколько дней), если граждане не будут соблюдать режим самоизоляции.

МЧС и Росгвардия получили право составлять протоколы на нарушающих режим самоизоляции. У нас по городу штрафы имеют право выписывать Росгвардия и МВД. Говорили и о казаках, "Ночных волках" и дружинниках, но затем опровергли (как максимум, будут ходить с патрулями МВД и Росгвардии). Уже завтра у нас начнет работу система электронных пропусков для юридических и физических лиц. Действовать она будет параллельно с системой бумажных пропусков, но людей будут стремиться переводить именно на электронные пропуска. Видно, что пытаются ориентироваться на Москву.

Экономические последствия всего этого будут безрадостными. Кудрин заявил о росте безработицы в 3 раза. Торговые сети уже анонсировали повышение цен на некоторые виды товаров. Падение ВВП по итогам может составить от 3 до 5%.

Также остро стоит вопрос, что делать тем, кто жил на одну зарплату. В Москве КПРФ предложила перераспределить https://msk.kprf.ru/2020/04/13/136714/ не приоритетные статьи московского бюджета (подсветка, благоустройство, реновация, строительство метро и т.д.) и направить аккумулированные средства на поддержку населения, начав с выплат по 20 000 рублей на человека, а также заморозить выплаты по кредитам до 31 декабря 2020 года и взять на баланс правительства выплаты по ЖКХ. Как представляется, анонсированные ранее выплаты оставшимся без работы в размере 1 МРОТ будут недостаточны.