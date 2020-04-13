В Азербайджане правозащитники заявили об аресте 16 оппозиционеров: власти обвиняют их в нарушении карантина по коронавирусу

13.04.2020, 18:31, Новости дня

С начала вспышки коронавируса в Азербайджане арестованы по меньшей мере 16 активистов оппозиции, заявляют правозащитники. Они утверждают, что власти под предлогом несоблюдения правил карантина расправляются с оппонентами, ​сообщает издание Eurasianet.

Как минимум 16 активистов “стали жертвами этой репрессивной политики” с начала вспышки коронавируса, говорится в заявлении Национального совета демократических сил, опубликованном в фейсбуке на странице председателя партии “Народный фронт” Али Керимли. По информации организации, 10 человек были арестованы в марте, шесть в апреле.

Среди них – Фаиг Амирли, помощник председателя партии “Народный фронт”. Его арестовали на 30 суток якобы за нарушение режима карантина. Супруга активиста 8 апреля заявила о похищении мужа: позже оказалось, что он задержан.

10 апреля на 30 суток арестован активист Ниджат Абдуллаев – также по обвинению в нарушении правил выхода из дома.

Бывший политзаключенный Илькин Рустамзаде заявил о преследовании со стороны полиции, шантаже и травле. После введения в стране карантина Рустамзаде создал онлайн-петицию с требованием к государству выплатить гражданам денежную компенсацию и освободить их на период карантина от выплаты коммунальных платежей и банковских кредитов. Издание jam-news сообщает, что 8 апреля полиция сначала явилась к его родителям, а потом окружила дом, в котором он снимает квартиру. За несколько дней до этого в интернете появилась фейковая информация, компрометирующая его жену. Рустамадзе обеспокоен тем, что может быть снова арестован.

В Азербайджане введен усиленный карантинный режим: жители должны получать смс-разрешение властей каждый раз, когда они выходят из дома. При этом официально чрезвычайное положение не введено.

Правозащитники обращают внимание, что преследование активистов по причине якобы несоблюдения карантина происходит все чаще. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.

О том, что Азербайджан должен прекратить использовать борьбу с COVID-19 для того, чтобы заставить замолчать критиков, а также немедленно прекратить преследование Илькина Рустемзаде и его семьи, в своем твиттере написал Гиорги Гогия, заместитель директора отделения Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Председатель партии “Народный фронт” Али Керимли заявил, что власти “не хотят, чтобы кто-либо критиковал их некомпетентность в борьбе с пандемией, их неспособность обеспечить население, которое вынуждено не работать”.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта обратился с речью к народу по поводу праздник Навруз и в связи с коронавирусом. Он обвинил “пятую колонну” в том, что она “хочет уничтожить Азербайджан”, используя коронавирус.

На 13 апреля в Азербайджане по официальной информации зафиксировано 1098 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 11 человек умерли, 250 выздоровели.