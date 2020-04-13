Мишустин разрешил МЧС и Росгвардии штрафовать за нарушение режима ЧС

13.04.2020, 18:31, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил полиции, МЧС и Росгвардии штрафовать граждан за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Право выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП также получили должностные лица “Роскосмоса” и “Росатома”, которые уполномочены решать задачи по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Правоохранительные органы составляют протоколы о нарушении ЧС уже с 2 апреля. Например, в Уфе только за 11 апреля было выписано 586 штрафов по статье 20.6.1 КоАП. В Татарстане за перемещение без SMS-разрешений оштрафовали более 3,3 тысяч человек, а полиция Забайкалья составила на местных жителей 1111 протоколов о нарушении карантина.

В Москве впервые выписали штрафы 18 магазинам за отсутствие разметки для посетителей: им в условиях эпидемии коронавируса нужно держаться друг от друга на расстоянии в 1,5 метра.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушение карантина. Согласно принятым им поправкам, штрафы за административное нарушение по статье 20.6.1 КоАП достигают 40 тысяч для гражданских лиц, 150 тысяч – для должностных, 300 – для юридических лиц.