 

Эксперт основные критерии формирования нового рейтинга эффективности депутатов Госдумы

13.04.2020, 18:30, Новости дня

Весенняя сессия для депутатов Госдумы стала весьма интенсивной. И хотя они сейчас активно включились в борьбу с распространением коронавируса, все же главным драйвером для роста их рейтингов остается их работа над поправками к Конституции. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя опубликованный в понедельник рейтинг эффективности работы Госдумы.

«Нынешний, 9-й выпуск традиционного рейтинга эффективности дал оценку своеобразного стресс-теста, который пришлось выдержать Думе. Половину весенней сессии депутаты уже отработали, причем в очень интенсивном напряженном режиме. В первую очередь, они были сосредоточены на поправках в Основной закон, их обсуждению. Поэтому логично, что именно те, кто наиболее активно работал над поправками, вышел на верхние строчки», – сказал директор Института новейших государств, один из авторов рейтинга «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» Алексей Мартынов.

«Это и Павел Крашенинников – человек, который непосредственно координировал работу в Думе по поправкам. И председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, и глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, и представитель ЛДПР Ярослав Нилов, и депутат-единоросс Валентина Терешкова, – перечислил эксперт. – Можно еще отметить коммуниста Юрия Афонина, который продемонстрировал серьезный рост, активно проявил себя в работе над изменениями к Конституции и попал на десятую позицию рейтинга. До этого он тоже входил с сотню лучших, но в Топ-50 не попадал».

Как ранее сообщили Мартынов и его коллега – составитель рейтинга, руководитель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев, рейтинг был составлен на основе оценок экспертов и мониторинговых отчетов «Медиалогии». Позиции депутатов формировались в зависимости от четырех основных критериев: индекс народного голосования, индекс активности депутата в Госдуме, индекс медийности, экспертный индекс работы в регионах.

По словам Мартынова, депутаты Госдумы активно вовлечены сейчас в борьбу с распространением коронавируса, ведь эта проблема стоит сейчас пред всей страной. Они вносят необходимые корректировки в законодательство с тем, чтобы правительство и региональные власти смогли действовать оперативнее в сложных условиях. Депутаты также помогают волонтерской деятельности, продолжают общаться с избирателями, чтобы решать другие проблемы, не связанные с вирусом

«Однако, по нашему мнению, главным драйвером индексов эффективности депутатов стали все-таки конституционные поправки», – заключил политолог.



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