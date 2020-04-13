Российский астрофизик сообщил, когда человечество начнет колонизацию Марса

13.04.2020, 18:30, Разное

Идею колонизации Марса в скором времени перестанут считать фантастической, особенно, после старта новых космических программ от NASA и SpaceX. По мнению астрофизика РАН Максима Литвака, люди начнут колонизировать соседнюю планету уже в ближайшем будущем.

На данный момент, такие задачи невозможны ввиду несоответствия нынешнего уровня технологий задачам колонизации: проще говоря, человечеству сейчас не удастся создать колонию на «красной планете». Тем не менее, нынешние проекты, связанные с полетом на Марс, дают надежду на то, что жители Земли смогут освоиться и на других космических объектах. Например, для начала можно освоить Луну: соорудить там автоматические станции.

Что касается Марса, то здесь очень привлекательным выглядит полярный регион из-за большого количества замерзшей воды. Помимо этого, колонизаторы должны научиться получать кислород и водород или строительные материалы из местного грунта. Стоит отметить, что NASA и SpaceX планируют старт пилотируемой экспедиции к Марсу уже в 2024 году.