 

Российский астрофизик сообщил, когда человечество начнет колонизацию Марса

13.04.2020, 18:30, Разное

Идею колонизации Марса в скором времени перестанут считать фантастической, особенно, после старта новых космических программ от NASA и SpaceX. По мнению астрофизика РАН Максима Литвака, люди начнут колонизировать соседнюю планету уже в ближайшем будущем.
На данный момент, такие задачи невозможны ввиду несоответствия нынешнего уровня технологий задачам колонизации: проще говоря, человечеству сейчас не удастся создать колонию на «красной планете». Тем не менее, нынешние проекты, связанные с полетом на Марс, дают надежду на то, что жители Земли смогут освоиться и на других космических объектах. Например, для начала можно освоить Луну: соорудить там автоматические станции.

Что касается Марса, то здесь очень привлекательным выглядит полярный регион из-за большого количества замерзшей воды. Помимо этого, колонизаторы должны научиться получать кислород и водород или строительные материалы из местного грунта. Стоит отметить, что NASA и SpaceX планируют старт пилотируемой экспедиции к Марсу уже в 2024 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03 / Спустя полгода после аварии: звезда “Джуманджи” и “Форсажа” Кевин Харт станет отцом в четвертый раз

05.02 / Мнение: Атавизмы инфантилизма

03.04 / Мнение: Куда дели грипп?

12.03 / Разработчикам софта предложили идентифицировать пользователей по номеру телефона

12.02 / Актриса Мария Аронова настояла на свадьбе после 20 лет жизни в гражданском браке

16.03 / Любовь Толкалина обнажила грудь в откровенной фотосессии на пляже

05.03 / Выявлено неожиданное влияние сестер на психику и счастье друг друга

09.04 / Мнение: Диалог: выход из дефолта

10.04 / Мнение: Ситуация с коронавирусом в Севастополе

12.02 / Мнение: Социалистические Штаты Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска