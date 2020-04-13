Минздрав предупредил о риске дефицита препаратов от коронавируса

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13.04.2020, 18:30, Новости дня

Министерство здравоохранения РФ видит риски по дефициту ряда препаратов, которые используются при лечении от коронавируса, в связи с этим установлены лимиты по 17 лекарствам, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По лекарственным препаратам. Мы видим риски по определенным направлениям, по дефициту. У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм», – приводятся слова Мурашко на сайте Кремля.

Он отметил, что на выходных проводили работу с Индией, заблокировавшей поставку лекарственных препаратов.

«Получено пока устное подтверждение от компании, что она восстановит поставки. Поэтому мы думаем, что в этой ситуации это будет реально хорошим подспорьем», – сказал Мурашко.

В субботу посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что страна готова снять запрет на поставку в Россию противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения коронавируса, так как это «вопрос гуманитарного характера».

При этом президент США Дональд Трамп пригрозил Индии ответными мерами, если будет введен запрет на поставки медикаментов в Соединенные Штаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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