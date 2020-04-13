«Альянс врачей» уличили в создании паники в Петербурге из-за коронавируса

13.04.2020, 18:30, Новости дня

Сторонники блогера Алексея Навального из так называемого «Альянса врачей» сеют панику в Санкт-Петербурге из-за ситуации с распространением коронавируса, заявили в Ассоциации управленцев здравоохранения.

Ассоциация разоблачает фейк от активиста «Альянса» Кирилла Бородина, который в интервью «Радио Свобода» заявил, что производства респираторов недостаточно для обеспчения врачей Северной столицы. Об этом говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

«Голословность заявлений активиста можно подтвердить сразу несколькими фактами. Во-первых, далеко не все врачи работают с больными коронавирусом и не всем необходимы полные наборы средств индивидуальной защиты. В частности, на данный момент медиков и тех, кто входит в группу риска по работе с больными, насчитывается менее 30 тыс. человек. Во-вторых, даже если всем врачам Петербурга выдавать респираторы, то фактические мощности местных заводов в 200 тыс. СИЗ (средств индивидуальной защиты) ежесуточно позволят сделать это без проблем», – говорится в заявлении.

Отмечается также, что для борьбы с возможным дефицитом медицинских изделий уже с начала марта российские власти запретили вывозить за границу большинство видов СИЗ.

Также опровергается заявление Бородина о проблемах с наличием в городе медицинских боксов.

«Примечательно, что на момент выхода видео только в одной Боткинской больнице было развернуто 338 боксов, что превосходило потребности всего города. Кроме того, уже к концу апреля будет развернуто более 12 тыс. коек для больных коронавирусом, половина из них будет готова к середине месяца», – отмечается в сообщении Ассоциации.

Аналогичным образом обстоит и ситуация с аппаратами ИВЛ, подчеркивается в заявлении.

«Очевидно, что активисты псевдопрофсоюза в очередной раз вбрасывают непроверенную и не базирующуюся на реальных данных информацию. Их действия направлены только на то, чтобы посеять в городе страх перед неконтролируемым ростом числа больных в ближайшее время, хотя никаких оснований для этого нет. Кроме того, мы считаем, что организацию Васильевой необходимо привлечь к административной ответственности в соответствии с ч.9 ст. 13.15. КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации», – говорится в заявлении.