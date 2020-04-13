 

Android 10 уже можно неофициально установить на Nokia 8 Sirocco и Nokia 5.1 Plus

13.04.2020, 18:30, Разное

Компания HMD Global одной из первых выпустит на свои смартфоны свежее обновление ОС Android. Накануне у инсайдеров появилась информация о том, что данное программное обеспечение стоит ожидать в девайсах Nokia 8 Sirocco и Nokia 5.1 Plus, проходящих различные тестирования.
Кроме того, эксперты объяснили, как правильно нужно устанавливать данные бета-версии. Впрочем, они предупредили: речь идёт о неофициальных прошивках, поэтому стоит подождать финальной версии, выход которой точно состоится до конца июня. После релиза Android 10 пользователи смогут ознакомиться с ключевыми особенностями ПО, вроде нового интерфейса, общесистемного темного режима, интеллектуальных ответов и уникальной функции навигации на базе жестов.

Согласно сведениям источников, уже летом компания HMD Global планирует продемонстрировать сразу несколько новых устройств: Nokia 7.3, Nokia 9.3 и неизвестный смартфон.



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