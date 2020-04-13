Стартовали продажи смартфонов Honor Play 4T и Play 4T Pro

13.04.2020, 18:22, Новости дня

Сегодня поступили в продажу новые смартфоны Honor Play 4T и Honor Play 4T Pro.

В частности, приобрести аппарат с 6 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти можно за 213 долларов. В модификации с 8 гигабайтами ОЗУ ценник увеличится до 241 доллара. Вместе с тем новый смартфон Honor Play 4T получил мощный чип Kirin 810, а также 6,3-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Новинка имеет усиленный аккумулятор на 4000 мАч, а также поддерживает быструю зарядку на 22,5 Вт.

Основная камера смартфона имеет три объектива на 48+8+2 мегапикселя, а передний модуль получил 16 мегапикселей. Приобрети смартфоны возможно в трех оттенках корпуса, тогда как остальные подробности пока неизвестны.