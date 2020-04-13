Опубликован официальный тизер нового смартфона OnePlus Z

13.04.2020, 18:22, Новости дня

Китайская компания OnePlus поделилась официальным тизером нового смартфона, который до сих пор не анонсирован.

Вместе с тем модель получит название OnePlus Z. К настоящему времени объявлено, что девайс получит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Также известно об использовании 6,5-дюймового экрана, который имеет высокое разрешение. Основная камера имеет тройной объектив на 48+16+12 мегапикселей. В продажу поступят несколько модификаций, отличающихся объемом памяти.

В частности, клиенты смогут приобрести модели с 8 гигабайтами ОЗУ и 128-256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат получил современную платформу SoC MediaTek Dimensity 1000, которая позволит достичь максимальной производительности.