Опубликован официальный тизер нового смартфона OnePlus Z

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13.04.2020, 18:22, Новости дня

Китайская компания OnePlus поделилась официальным тизером нового смартфона, который до сих пор не анонсирован.

Вместе с тем модель получит название OnePlus Z. К настоящему времени объявлено, что девайс получит мощный аккумулятор на 4000 мАч. Также известно об использовании 6,5-дюймового экрана, который имеет высокое разрешение. Основная камера имеет тройной объектив на 48+16+12 мегапикселей. В продажу поступят несколько модификаций, отличающихся объемом памяти.

В частности, клиенты смогут приобрести модели с 8 гигабайтами ОЗУ и 128-256 гигабайт встроенной памяти. Аппарат получил современную платформу SoC MediaTek Dimensity 1000, которая позволит достичь максимальной производительности.



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