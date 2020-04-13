Новый игровой смартфон Lenovo может получить быструю зарядку на 90 Вт

13.04.2020, 18:22, Новости дня

Инсайдеры прогнозируют, что в скором времени состоится выход нового игрового смартфона от Lenovo.

Вместе с тем пока технические параметры аппарата засекречены, но есть предположения, что новинка получит самую мощную быструю зарядку на 90 Вт. Такие характеристики ранее не внедряли ни в один из флагманских смартфонов. В том случае, если выход Lenovo Legion пройдет в ближайшее время, то производитель станет первым, кто предложил новый тип быстрой зарядки с вышеуказанной мощностью.

Предполагается, что новая модель игрового смартфона также получит мощный процессор Snapdragon 865, а также аккумулятор на 5000 мАч. Пока разработчики скрывают любые характеристики и особенности игрового смартфона, который привлекает к себе огромное внимание.