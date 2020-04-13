В Сети появилось фото Meizu 17 для поклонников Audi

13.04.2020, 18:21, Новости дня

В Сети продемонстрировали снимок нового смартфона от Meizu, который выполнен в стиле немецкой компании Audi.

Предполагается, что новинка будет продаваться под названием Meizu 17, однако в спецверсии, которая предполагает стильное оформление тыльной стороны с индивидуальным дизайном. Поступили слухи, что премьера смартфона Meizu 17 пройдет уже на текущей неделе. Аппарат имеет крупный 6,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 гц.

За производительность отвечает мощный восьмиядерный процессор с 8-12 гигабайтами оперативной памяти. Основная камера имеет главный датчик 64 мегапикселя. Емкость батареи 4500 мАч. В упрощенном исполнении цена аппарата достигает 560 долларов.