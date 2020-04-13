 

Елена Летучая сломала ребро на съемках шоу: Я думала, что это ушиб, и танцевала на обезболивающих

13.04.2020, 18:18, Разное

Неделю назад на канале “Россия-1” стартовал очередной сезон популярного шоу “Танцы со звездами”. На паркет Елена Летучая выходила вместе с Владом Квартиным. Пару считали одной из самых перспективных в сезоне, но вчера стало известно, что они выбыли из соревнования.

К сожалению, сегодня танца не будет. Мы только что узнали, что у меня серьезная травма – перелом десятого ребра, которая не позволяет дальше танцевать. Я думала, что это ушиб, и румбу мы танцевали с переломом на обезболивающих. Мы всю неделю готовили на сегодня танец, убрали все сложные поддержки, но врач сказала, что все равно нельзя. И я вчера плакала – было так обидно, мы очень старались,

– объясняет Летучая.

Инцидент произошел в ходе подготовки к съемкам. Елена надеется, что скоро восстановится и сможет принять участие в шоу, но уже не как конкурсант, а в качестве гостя.

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Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)12 Апр 2020 в 5:18 PDT



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